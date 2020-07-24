Лейбористы призвали медиарегулятор пересмотреть лицензию RT в Великобритании

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Лейбористская партия Великобритании призвала медиарегулятор Соединенного Королевства Ofcom пересмотреть лицензию российского телеканала RT в свете недавней публикации доклада по России. Как сообщила в пятницу телерадиовещательная корпорация BBC , с таким запросом к регулятору обратился министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта в теневом кабинете оппозиционной партии Джо Стивенс.

"Этот взывающий беспокойство доклад детально объясняет ту роль, которую RT играет в распространении дезинформации и попытках [оказания] более широкого иностранного влияния Россией. Я пишу с просьбой Ofcom пересмотреть лицензию RT на вещание в Великобритании в свете этого доклада", - отмечается в тексте письма.

Комментируя этот запрос, главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале написала: "Ofcom, напоминаем, "независимый" медиарегулятор, на который правительство не должно никак влиять". Оперативным комментарием Ofcom ТАСС не располагает.

В опубликованном 21 июля докладе британского парламента Россия называется угрозой национальной безопасности Великобритании, утверждается, что российское влияние в Соединенном Королевстве является "новой нормой", а в отношении правительства королевства содержится критика в бездействии перед лицом этой якобы существующей угрозы. В документе не раз упоминается RT и агентство "Спутник" в контексте якобы имевшего распространения дезинформации на территории Великобритании.

Комментируя доклад, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его "русофобией в фейковой огранке".