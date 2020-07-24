Экс-претендент на пост президента Белоруссии Цепкало покинул страну

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель предвыборного штаба Цепкало.

"Да, прошедшей ночью Валерий Цепкало покинул Беларусь и сейчас находится в Москве. Его супруга Вероника сделает по этому поводу заявление на предвыборном митинге в 13:30 (совпадает с мск)", - отметил собеседник.

По некоторым данным, вместе с политиком Белоруссию покинули его двое детей.

Опасаясь ареста

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну после получения сообщений о готовящемся его аресте. Об этом Цепкало заявил в пятницу белорусскому порталу tut.by.

"У меня есть хорошие друзья в правоохранительных органах. И когда из одного органа из трех букв поступили сведения, я временно решил не показывать, где я нахожусь. Но когда уже из второго органа из трех букв мне сказали точно, что дана команда о моем аресте, я стал подумывать о том, чтобы уехать", - сказал политик.

Цепкало уточнил, что сигналы о своем возможном аресте он получил из КГБ и МВД республики. Уехать из страны вместе с детьми его также подтолкнула ситуация, когда "к детям в школу пришли работники прокуратуры и начали у учителей, завуча, директора школы требовать, чтобы они подписывали какие-то бумаги в отношении нашего ребенка".

Экс-претендент на пост главы Белоруссии сообщил о планах проведения пресс-конференций "в Москве, на Украине, в одной из европейских стран и в США". "Естественно, призвать Россию, ЕС и США не признавать выборы, если они будут фальсифицированы", - сказал Цепкало. Он не исключает своего приезда в Минск до голосования на выборах 9 августа. "Но я буду смотреть на ситуацию. Думаю, мои знакомые из органов могут мне сообщать более полную картину, что мне там могут инкриминировать", - отметил Цепкало. "В целом в страну после выборов я, безусловно, планирую возвращаться. Здесь все будет зависеть от исхода, но, если в Беларуси будет жарко, я приеду раньше, чем 9 августа", - заявил экс-претендент на пост президента.

Ранее Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобу Цепкало на отказ в регистрации его кандидатом в президенты страны. Центризбирком посчитал, что претендент не собрал необходимые 100 тыс. подписей в поддержку своего выдвижения. Претензии также возникли к декларации супруги Цепкало.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Кроме Цепкало, в регистрации кандидатом в президенты было отказано находящемуся под арестом Виктору Бабарико.