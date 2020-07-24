Лукашенко не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка в стране

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка в стране, но, по его словам, "всякое может случиться ". Такое мнение он высказал в пятницу, посещая пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке под Минском.

Лукашенко отметил, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций.

"Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть, примером тому являются США".

Президент напомнил, что американскому президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу. "То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал, во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира, отметил Лукашенко, - Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас, потому что если не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко".

Президент также указал на возможность дестабилизации ситуации в Белоруссии с участием внешних сил, отметив, что власти должны учитывать международный опыт по созданию управляемого хаоса в стране с привлечением профессиональных военных из частных зарубежных компаний. "Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет, а у нас маловато "майданутых", их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании - прим. ТАСС) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - сказал Лукашенко.

Глава государства напомнил, что такое происходило в ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию. "Стало только хуже. Это управляемый хаос", - заявил белорусский президент.

"Войны начинаются с цветных революций"

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков со своей стороны заявил, что современные войны "начинаются заблаговременно". "В первую очередь с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций, может быть, инспирированных извне, как это было в тех конфликтах, которые мы изучали. Поэтому мы должны к этому быть постоянно готовы", - сказал он. Равков отметил, что риски возникновения крупномасштабной войны и участия в ней Белоруссии в настоящее время минимальны. "Это маловероятно. Более вероятно то, что мы изучали - конфликты, локальные войны, которые происходили в мире, что приводило к ним, те подводные течения, которые предшествовали этим конфликтам и войнам.

Все это изучалось и заложено в Военную доктрину", - отметил госсекретарь Совбеза.

В середине июля Равков заявил, что силовой блок страны готов предотвратить возможные массовые беспорядки в Белоруссии в период президентской избирательной кампании. Президентские выборы пройдут 9 августа.

Глава государства напомнил, что такое происходило в ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию. "Стало только хуже. Это управляемый хаос", - заявил белорусский президент.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков со своей стороны заявил, что современные войны "начинаются заблаговременно". "В первую очередь с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций, может быть, инспирированных извне, как это было в тех конфликтах, которые мы изучали. Поэтому мы должны к этому быть постоянно готовы", - сказал он. Равков отметил, что риски возникновения крупномасштабной войны и участия в ней Белоруссии в настоящее время минимальны. "Это маловероятно. Более вероятно то, что мы изучали - конфликты, локальные войны, которые происходили в мире, что приводило к ним, те подводные течения, которые предшествовали этим конфликтам и войнам.

Все это изучалось и заложено в Военную доктрину", - отметил госсекретарь Совбеза.

В середине июля Равков заявил, что силовой блок страны готов предотвратить возможные массовые беспорядки в Белоруссии в период президентской избирательной кампании. Президентские выборы пройдут 9 августа.