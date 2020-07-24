В посольстве Белоруссии не подтвердили информацию о возобновлении авиасообщения с РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Посольство Белоруссии в Москве не подтверждает появившуюся в некоторых СМИ информацию о возобновлении с 1 августа авиасообщения с Россией. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в диппредставительстве республики в российской столице.

"У нас такой информации нет", - сказали в посольстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Однако в некоторых СМИ и социальных сетях практически сразу же появилась информация, что также будет возобновлено авиасообщение с Белоруссией.