Бабарико предъявили новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико новое обвинение, согласно которому ему инкриминируется получение взятки в особо крупом размере в составе организованной группы. Об этом говорится в сообщении отдела информации генеральной прокуратуры Белоруссии, опубликованном в пятницу на сайте надзорного ведомства.

"Действия Бабарико В.Д. по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 млн рублей (около $11,7 млн - прим. ТАСС) и их распределению среди руководства ОАО "Белгазпромбанк", совершенные им как должностным лицом - председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч. 2 ст. 431 (дача взятки) на ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки) как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы", - отмечается в сообщении.

По данным генпрокуратуры, 20 июня нынешнего года Бабарико было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 431 (дача взятки), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем) УК Белоруссии. В ведомстве заявили, что собранные по делу к настоящему времени доказательства - показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации, полученные в ходе исполнения запросов об оказании правовой помощи от иностранных правоохранительных органов, дали основание "для изменения и дополнения предъявленного обвинения". В связи с чем, уточнили в прокуратуре, 24 июля Бабарико было предъявлено новое обвинение. Кроме переквалификации статьи УК, "в новом обвинении конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений", - пояснили в ведомстве.

В генпрокуратуре также сообщили, что с целью уточнения обстоятельств преступных деяний орган уголовного преследования подготовил и направил ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Республики Кипр.

Дело Белгазпромбанка

11 июня Комитет государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по ч. 2 ст. 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). 18 июня был задержан экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Всего по делу задержано около 3 человек. Национальный банк Белоруссии ввел временную администрацию по управлению Белгазпромбанком, ее возглавила экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова.

14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации Бабарико кандидатом в президенты. Решение было принято в связи с несоответствием представленных в декларации данных и нарушением требований в отношении финансирования и участия иностранных организаций и граждан в избирательной кампании.