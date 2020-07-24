Посол Армении в России призвал соотечественников воздержаться от незаконных акций

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Посол Армении в России Вардан Тоганян обратился к соотечественникам с призывом оставаться в рамках российского законодательства и воздержаться от призывов, которые могут способствовать росту напряженности.

"В последние дни в ежеминутном режиме посольство получает информацию о намерениях отдельных граждан организовать различные акции, некоторые пользователи в социальных сетях выступают с призывами собраться в той или иной части Москвы и других городов РФ, - говорится в его сообщении на странице диппредставительства в Facebook. - Разделяя обеспокоенность и эмоциональное состояние каждого из вас, должен отметить, что подобные призывы в настоящей ситуации не могут способствовать решению стоящих перед нами вопросов. В связи с этим убедительно прошу каждого из вас не участвовать в каких-либо инициативах, акциях или собраниях".

Посол также призвал не выступать в соцсетях с призывами к подобным акциям и не распространять материалы, которые могли бы способствовать росту напряженности. "Наша с вами общая задача - действовать в рамках российского законодательства", - подчеркнул дипломат.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД сообщили о задержании 25 человек после ночной массовой драки на юго-востоке Москвы. Источник в правоохранительных органах уточнил, что драка произошла между выходцами из Азербайджана и Армении.