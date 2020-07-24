Саркози считает Путина человеком, который всегда держит слово

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, возглавлявший республику в 2007-2012 годах, считает российского лидера Владимира Путина человеком, последовательно приверженному своему слову. Об этом французский политик заявил в мемуарах, опубликованных в пятницу в Париже.

"С ним легко говорить, - поделился своими впечатлениями Саркози в книге воспоминаний "Время бурь" (Le Temps de temp tes, Tome 1, Editions de l'Observatoire, 2020 ). - Он внимательно слушает, чрезвычайно вежлив, доступен, симпатичен, склонен улыбаться. Он необычайно верен друзьям, а также своим убеждениям и может изменить позицию, если в чем-то убедился".

По словам Саркози, "завоевать доверие Путина очень важно и очень трудно, но как только это достигнуто, он становится другим собеседником". "Он всегда держит данное им слово, - подчеркнул экс-президент Франции, которому неоднократно доводилось вести переговоры с российским лидером. - Больше всего он не любит двойных стандартов, особенно в общении с прессой".

Как заметил Саркози, с Путиным "нельзя быть любезным с глазу на глаз, а затем заочно критиковать, не получится и вынуждать его к чему-либо". Российский лидер, заметил он, "готов признавать разногласия и никогда не в обиде на это". "Он прекрасно понимает, что у вас есть красная линия, которую вы не можете перешагнуть, если вы, в свою очередь, согласны с тем, что и у него есть границы, которые он не перейдет", - пояснил французский политик. Президент России, отметил он, "с недоверием относится к случайно оброненным словам и пустым обещаниям, значение для него имеют только дела, которые он не забывает, будь то хорошие или плохие, в особенности если считает, что его предали".

Дорога к храму

Саркози рассказал в мемуарах о том, как в беседе с Путиным зародилась идея строительства в Париже Российского духовно-культурного центра. "В 2010 году он позвонил мне, чтобы изложить важное дело, касающееся Русской православной церкви", - вспоминает автор. В разговоре Путин подчеркнул, что Русская православная церковь помогла обществу выдержать самые трудные времена. Он попросил разрешить России приобрести участок земли в центре Парижа, где находилась метеослужба Франции, чтобы построить там православную церковь и культурный центр.

"Я сразу же согласился с идеей строительства в этом месте столицы православной церкви, - подчеркнул Саркози. - Путин заверил меня, что пригласит лучших архитекторов, чтобы русский храм стал одним из самых прекрасных памятников Парижа, и он справился с этой задачей великолепно. Это наша культура, наши корни и замечательный символ дружбы наших народов, а я столько раз упоминал о христианских корнях Франции, что не мог отказать Путину в том, чтобы сказать о христианских корнях России".

Ко всему прочему, как считает Саркози, бывшее здание метеослужбы было одним из наименее удачных в Париже. Тем не менее идея, как заметил автор, "вызвала некоторые полемические выступления в рамках искаженной концепции светскости". "Я не сдавался, объясняя в ответ, что несколько сотен мечетей, построенных в последние годы, не вызвали никакого сопротивления со стороны приверженцев "единомыслия", - отметил он. "Мне было бы трудно себе представить, каким образом этот православный храм и связанный с ним культурный центр могли бы создать неудобства для Французской Республики", - заметил Саркози. "Пусть и с опозданием на два года, но главное было спасено, храм был построен", - подчеркнул французский политик.