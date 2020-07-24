Прокуратура Белоруссии заявила, что не занимается лишением Цепкало родительских прав

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Органы прокуратуры Белоруссии не предпринимали никаких действий, направленных на лишение Валерия либо Вероники Цепкало родительских прав. Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры республики, распространенном Telegram-каналом ведомства.

"Сегодня ряд интернет-ресурсов опубликовал информацию, полученную от экс-претендента в президенты Республики Беларусь Валерия Цепкало и его супруги, о якобы проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав. Эти сведения являются недостоверными", - отмечается в сообщении генпрокуратуры.

По информации надзорного ведомства, представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали. "Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований", - заявили в генпрокуратуре.

Как сообщалось, экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало вместе с двумя детьми покинул пределы страны после получения информации о готовящемся аресте и сообщений о сборе информации о детях Цепкало. Супруги Цепкало предположили, что речь идет о работе по лишению их родительских прав.

Ранее Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобу Цепкало на отказ в регистрации его кандидатом в президенты страны. Центризбирком посчитал, что претендент не собрал необходимые 100 тыс. подписей в поддержку своего выдвижения. Претензии также возникли к декларации супруги Цепкало.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Кроме Цепкало, в регистрации кандидатом в президенты было отказано находящемуся под арестом Виктору Бабарико.