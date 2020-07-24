Суд не стал наказывать Зеленского за нарушение антикоррупционного законодательства

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева решил закрыть административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского, открытое по составленному главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александром Новиковым протоколу.

"Производство по делу об административном правонарушении закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - говорится в тексте постановления по делу, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

В документе, в частности, отмечается, что Зеленский не сообщил об изменениях в имущественном состоянии после того, как 10 июля 2019 года получил доход в виде возврата номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа. В суде отметили, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона "О предотвращении коррупции", однако, согласно конституции, он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, и против него нельзя возбудить уголовное дело.

7 июля Зеленский сам заявил, что нарушил закон, и сообщил НАПК, что не задекларировал покупку облигаций. Президент добавил, что готов нести ответственность, поскольку все граждане Украины равны перед законом.

Офис президента сообщил, что в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости ОВГЗ на сумму 5,1 млн гривен ($188 тысяч), а затем приобрела ОВГЗ на 5,2 млн гривен ($192 тысяч). Об этом Зеленский должен был сообщить, подав в Реестр деклараций сообщение в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.