Reuters: ЕС ограничит экспорт технологий в Гонконг

ТАСС, 24 июля. Евросоюз намерен ограничить экспорт в Гонконг технологий, которые могут быть использованы для преследований или массовой слежки. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, оказавшийся в их распоряжении.

По его данным, 27 стран ЕС в связи с новым законом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге дали согласие на введение ряда рестрикций, включая торговые ограничения и пересмотр визовых соглашений.

"[Европейский блок будет] дальше тщательно изучать и ограничивать экспорт чувствительного оборудования и технологий для целевого использования Гонконгом, в частности тех, в отношении которых есть обоснованные подозрения в нежелательной эксплуатации (технологий - прим. ТАСС), связанной с внутренними репрессиями, перехватом внутренней информации и виртуальной слежкой", - приводит агентство выдержки из документа.

Ожидается, что обозначенная инициатива вступит в силу 28 июля.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение.

Согласно закону, центральные власти КНР создают в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга. Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и решил ответить санкциями.