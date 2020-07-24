Эрдоган распорядился, чтобы Айя-София была открыта для молитв 24 часа в сутки

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган распорядился, чтобы с 24 июля собор Святой Софии был постоянно открыт для мусульманских поклонений. Об этом сообщил в пятницу губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

"Господин президент Реджеп Тайип Эрдоган дал указание, чтобы с сегодняшнего дня Айя-София была открыта для поклонений 24 часа в сутки. Мечеть Айя-София будет постоянно открыта. Мы благодарны нашему президенту", - написал он на своей странице в Twitter.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.

Ранее в пятницу в соборе впервые с 1934 года прошел намаз. Вместе с президентом Турции в молитве принимали участие члены турецкого правительства, а также депутаты Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент).