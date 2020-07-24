Финляндия продлила ограничения на въезд в страну, в том числе для РФ, до 25 августа

ХЕЛЬСИНКИ, 24 июля. /ТАСС/. Финляндия продлила введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну до 25 августа. Об этом сообщила в пятницу Пограничная охрана страны.

"Ограничения для въезда в страну для третьих стран продлятся до 25 августа", - указали там. Исключение сделано при этом для пяти европейских стран, не входящих в Шенгенскую зону, в том числе Андорры и Кипра, а также для девяти неевропейских стран, среди которых Япония и Южная Корея. России в этих списках нет. В Финляндию можно свободно приезжать из 15 стран Шенгена.

Вместе с тем финские власти также приняли решение вернуть ранее снятые ограничения для Австрии, Словении, Швейцарии, Алжира и Австралии из-за нового роста числа инфицированных коронавирусом в них.

Все эти меры вступят с силу с 27 июля. Сняты ограничения могут быть только для стран, где число случаев заражения составляет восемь человек на 100 тыс. населения за последние две недели.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Финляндии увеличилось в пятницу до 7 380. С начала пандемии зафиксировано 329 летальных исходов. По последним оценкам института, ситуация с коронавирусом в Финляндии стабильна, 90% заразившихся уже выздоровели, в больницах находятся четыре человека. За прошедшую неделю прирост новых случаев инфицирования составлял менее 20 в сутки.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах. С 15 июня Финляндия открыла границы для стран Балтии и государств Северной Европы, за исключением Швеции, с 13 июля - для еще почти 20 стран Европы, а также для рабочих поездок и визитов при неотложных обстоятельствах между Финляндией и 11 неевропейскими странами.