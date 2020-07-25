США допускают экспорт в порядке исключения гиперзвукового оружия и крылатых ракет

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не исключают поставок в будущем зарубежным союзникам в порядке исключения гиперзвуковых вооружений и крылатых ракет. Это признал в пятницу помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, комментируя решения вашингтонской администрации о смягчении ограничений на поставки за рубеж американских военных беспилотных летательных аппаратов.

Форд уточил, что новые решения касаются систем, которые не могут развивать скорость более 800 км в час. "Эта [новая] политика, мне следует подчеркнуть, ничего не изменит в том, как мы относимся к более быстрым беспилотным летательным системам, представляющим более высокий риск доставки оружия массового уничтожения. Таких систем, как крылатые ракеты, гиперзвуковые воздушные аппараты и продвинутые беспилотные боевые летательные аппараты. Эти системы по-прежнему будут оставаться фактически под запретом на экспорт - за исключением, возможно, редких случаев", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Он не стал уточнять, кому и при каких обстоятельствах США потенциально могли бы поставить такие вооружения. "Сложно предсказать по самой их природе, какими в точности могут быть обстоятельства, которые, возможно, подпали бы под эту категорию", - отметил Форд, выступая на интернет-семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"<...> Если это произойдет, то это будет очень редкий случай. Но, на мой взгляд, было бы ошибкой думать, что никто ни при каких обстоятельствах такого не скажет", - добавил американский дипломат.