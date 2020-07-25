{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США планируют обсудить с Россией возможность применения в космосе норм киберпространства

Помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд также указал на возможность создания военного канала связи по пресечению конфликтных ситуаций, как это было "во времена холодной войны" между США и СССР

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Делегация Соединенных Штатов планирует на следующей неделе в Вене обсудить со своими российскими коллегами возможность применения в космосе выработанных норм и стандартов для киберпространства. Об этом сообщил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Он подчеркнул, что американской делегации будет интересно услышать мнение российских коллег о предложениях США. В первую очередь, пояснил дипломат, это возможность "формулирования норм ответственного поведения в отношении космического пространства, которые в некотором смысле по крайней мере аналогичны или, возможно, основаны на проделанной международным сообществом работе в киберпространстве".

"Возможно, мы могли бы попытаться разъяснить, что космическое пространство не является беззаконной и неуправляемой территорией, а на самом деле - это территория, в которой в военное время, например, будут применяться все обычные нормы международного гуманитарного права, космическое пространство не освобождается от всех этих элементарных соображений во время войны", - указал он.

"Мое предложение состоит лишь в том, что мы, возможно, сможем обдумать и обговорить подобные нормы и в отношении космического пространства, чтобы это привело к стабильности и основанному на правилах поведению также и в космическом пространстве", - добавил Форд.

"Конечно, нам еще предстоит поговорить об этом с нашими российскими коллегами, но мы считаем, что важно изучить такие способы повышения стабильности и предсказуемости, а также механизмы кризисного управления, если хотите, в космической сфере, и мы с нетерпением ждем, что можно сделать для продвижения вперед", - отметил он.

Канал связи

Дипломат также указал на возможность создания военного канала связи по пресечению конфликтных ситуаций, как это было "еще во времена холодной войны" между США и СССР. Он предлагает обсудить возможность создания "каналов связи, через которые можно говорить о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть в космическом пространстве". "Я не уверен, что могу рассуждать о конкретных способах их создания. По сути это вопросы, о которых стороны должны договориться между собой. Я считаю, что, если бы мы разработали что-либо подобное с Россией, Китаем или кем-то еще, детали должны были бы стать предметом многочисленных переговоров", - отметил Форд. В пример он привел военный канал связи между США и РФ во избежание опасных военных инцидентов в Сирии.

О переговорах

Новый раунд российско-американских консультаций по контролю над вооружениями состоится с 28 по 30 июля в столице Австрии, одновременно с этим 27 июля две стороны обсудят вопросы безопасности в космосе. Речь идет о первом двустороннем контакте по проблематике космоса между Россией и США с 2013 года. "Мы надеемся, что этот восстановленный канал дипломатического взаимодействия с Россией будет дополнять обмен мнениями по безопасности в космосе, который у нас идет с Китайской Народной Республикой. Это двусторонний диалог, в рамках которого мы встречались уже трижды", - указал помощник госсекретаря.

"Нашу команду в Вене возглавит старший сотрудник Бюро Госдепартамента США по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению договоров". В команду войдут представители не только Госдепартамента, но и Министерств обороны и энергетики США, аппарата Совета национальной безопасности [Белого дома], представитель американских Космических сил генерал-майор Джон Шо", - добавил дипломат.

По его словам, американская сторона "подчеркнет свою большую обеспокоенность в связи с продолжающимися усилиями России, а также Китая по выводу оружия в космическое пространство".

"США считают беспрепятственный доступ к космосу и свободу действий в нем жизненно важным интересом, и мы стремимся защищать такой доступ к космосу и предотвращать любое пагубное вмешательство или нападение на критически важные компоненты нашей космической архитектуры", - сказал Форд. Он указал "на отсутствие причин не начинать разговора с российскими коллегами" об этих проблемах.

Теги
СШАРоссия
CNN: Трамп осудил решение главы Пентагона о запрете использования флага конфедератов
Как уточняют источники телекомпании, при этом сейчас Марку Эсперу не грозит увольнение со своего поста, несмотря на то, что его отношения с американским лидером в последние месяцы значительно ухудшились
Читать полностью