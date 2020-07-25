США планируют обсудить с Россией возможность применения в космосе норм киберпространства

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Делегация Соединенных Штатов планирует на следующей неделе в Вене обсудить со своими российскими коллегами возможность применения в космосе выработанных норм и стандартов для киберпространства. Об этом сообщил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Он подчеркнул, что американской делегации будет интересно услышать мнение российских коллег о предложениях США. В первую очередь, пояснил дипломат, это возможность "формулирования норм ответственного поведения в отношении космического пространства, которые в некотором смысле по крайней мере аналогичны или, возможно, основаны на проделанной международным сообществом работе в киберпространстве".

"Возможно, мы могли бы попытаться разъяснить, что космическое пространство не является беззаконной и неуправляемой территорией, а на самом деле - это территория, в которой в военное время, например, будут применяться все обычные нормы международного гуманитарного права, космическое пространство не освобождается от всех этих элементарных соображений во время войны", - указал он.

"Мое предложение состоит лишь в том, что мы, возможно, сможем обдумать и обговорить подобные нормы и в отношении космического пространства, чтобы это привело к стабильности и основанному на правилах поведению также и в космическом пространстве", - добавил Форд.

"Конечно, нам еще предстоит поговорить об этом с нашими российскими коллегами, но мы считаем, что важно изучить такие способы повышения стабильности и предсказуемости, а также механизмы кризисного управления, если хотите, в космической сфере, и мы с нетерпением ждем, что можно сделать для продвижения вперед", - отметил он.

Канал связи

Дипломат также указал на возможность создания военного канала связи по пресечению конфликтных ситуаций, как это было "еще во времена холодной войны" между США и СССР. Он предлагает обсудить возможность создания "каналов связи, через которые можно говорить о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть в космическом пространстве". "Я не уверен, что могу рассуждать о конкретных способах их создания. По сути это вопросы, о которых стороны должны договориться между собой. Я считаю, что, если бы мы разработали что-либо подобное с Россией, Китаем или кем-то еще, детали должны были бы стать предметом многочисленных переговоров", - отметил Форд. В пример он привел военный канал связи между США и РФ во избежание опасных военных инцидентов в Сирии.

О переговорах

Новый раунд российско-американских консультаций по контролю над вооружениями состоится с 28 по 30 июля в столице Австрии, одновременно с этим 27 июля две стороны обсудят вопросы безопасности в космосе. Речь идет о первом двустороннем контакте по проблематике космоса между Россией и США с 2013 года. "Мы надеемся, что этот восстановленный канал дипломатического взаимодействия с Россией будет дополнять обмен мнениями по безопасности в космосе, который у нас идет с Китайской Народной Республикой. Это двусторонний диалог, в рамках которого мы встречались уже трижды", - указал помощник госсекретаря.

"Нашу команду в Вене возглавит старший сотрудник Бюро Госдепартамента США по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению договоров". В команду войдут представители не только Госдепартамента, но и Министерств обороны и энергетики США, аппарата Совета национальной безопасности [Белого дома], представитель американских Космических сил генерал-майор Джон Шо", - добавил дипломат.

По его словам, американская сторона "подчеркнет свою большую обеспокоенность в связи с продолжающимися усилиями России, а также Китая по выводу оружия в космическое пространство".

"США считают беспрепятственный доступ к космосу и свободу действий в нем жизненно важным интересом, и мы стремимся защищать такой доступ к космосу и предотвращать любое пагубное вмешательство или нападение на критически важные компоненты нашей космической архитектуры", - сказал Форд. Он указал "на отсутствие причин не начинать разговора с российскими коллегами" об этих проблемах.