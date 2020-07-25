В Софии прошел многотысячный митинг за отставку правительства Болгарии

СОФИЯ, 25 июля. /ТАСС/. Болгарская социалистическая партия (БСП) провела в субботу в Софии общенациональный митинг протеста с требованием отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова и главного прокурора республики Ивана Гешева. Как сообщает корреспондент ТАСС, в акции приняли участие несколько тысяч человек.

Главный лозунг участников акции - "Против коррупции и грабежа. Вместе за Болгарию". Десятки автобусов доставили сторонников БСП из разных уголков страны.

"Нас здесь собрала любовь к Болгарии, мы здесь, чтобы спасти страну от мафии. Мы вместе, чтобы защитить своих детей, свои семьи и своих родителей от грабежа. За 10 лет управления Борисов, ГЕРБ (правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" - прим. ТАСС) и партии, которые их поддерживают, ограбили наше настоящее, мы здесь, чтобы помешать им ограбить наше будущее", - заявила лидер БСП Корнелия Нинова.

Участники акции подвергли жесткой критике политику правительства страны. "Бедные становятся все беднее, а богатые - богаче. В нашей стране неконкурентная экономика, самая высокая коррупция, зависимая и неэффективная судебная система. Управляющие не имеют ни среднесрочной, ни долгосрочной программы развития страны, их интересуют только деньги", - заявил профессор Румен Гечев. После его высказывания центр Софии буквально взорвался возгласами "Отставка!".

Митинг в Софии завершился без инцидентов.

В столице Болгарии 17-й день подряд проходят антиправительственные акции протеста под лозунгом "Защитим демократию!".