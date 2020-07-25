МИД КНР выразил США протест из-за "вторжения" в генконсульство в Хьюстоне

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство выразило правительству Соединенных Штатов решительный протест в связи с проникновением сотрудников правоохранительных органов США на территорию генконсульства КНР в городе Хьюстоне. Соответствующее заявление распространил в субботу МИД Китая.

"Генеральное консульство в Хьюстоне - территория дипломатической миссии, его здание является собственностью Китая, - говорится в документе. - Согласно Венской конвенции о консульских сношениях, а также китайско-американскому консульскому соглашению, США не имеют права ни под каким предлогом вторгаться в наше генконсульство. <...> Китайская сторона выражает в связи с этим решительное недовольство и категорический протест".

В нем уточняется, что Пекин обязательно применит в отношении Вашингтона симметричные ответные меры. "Мы уже сделали США по этому поводу серьезное представление", - отмечается в заявлении.

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников генконсульства. Как сообщило ранее в субботу агентство Associated Press, сотрудники генконсульства покинули здание после требования властей США о его закрытии. Вскоре после этого несколько сотрудников федеральных служб США зашли в здание.

По данным китайской стороны, сотрудники американских правоохранительных органов "насильно вторглись на территорию генконсульства КНР в Хьюстоне" 24 июля. МИД Китая в ответ в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду на юго-западе страны.