Австралия считает незаконными территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море

ТАСС, 25 июля. Постоянное представительство Австралии при ООН назвало незаконными некоторые территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море. Об этом в субботу сообщила австралийская вещательная корпорация ABC со ссылкой на направленное руководству организации письмо миссии.

"Правительство Австралии отвергает все претензии Китая, которые противоречат [подписанной в] 1982 году Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) <...>. Австралия отвергает притязания Китая на "исторические права" и "морские права и интересы", установившиеся в результате "длительного исторического процесса", в Южно-Китайском море", - говорится в документе, текст которого журналист ABC Эндрю Грин опубликовал в своем Twitter.

Австралия призвала все стороны, имеющие претензии в регионе, к мирному разрешению споров.

13 июля с критикой позиции КНР по данному вопросу выступил госсекретарь США Майкл Помпео. Он напомнил, что в июле 2016 года международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, по иску Филиппин вынес решение о том, что претензии Китая на территории в Южно-Китайском море являются безосновательными.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

По оценкам некоторых экспертов, за счет таких действий Пекин стремится обеспечить себе контроль над регионом, прилегающим к стратегически важному Малаккскому проливу, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие обвинения отвергает.