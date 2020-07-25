Свергнутый президент ЦАР Бозизе стал кандидатом на выборах главы государства

ПРЕТОРИЯ, 25 июля. /ТАСС/. Бывший президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Франсуа Бозизе был избран в субботу на съезде партии "Ква На Ква" своим кандидатом на предстоящих в декабре выборах главы государства. Об этом сообщил местный информационный портал Corbeau News.

"Я принимаю миссию, данную мне съездом, - заявил перед своими сторонниками 73-летний Франсуа Бозизе. - Страна нуждается в опытном, миролюбивом политике, которые имеет собственные убеждения". Он был единственным кандидатом от партии "Ква На Ква", основателем и лидером которой является.

Президентские выборы были назначены Национальным избирательным ведомством ЦАР на 27 декабря текущего года. Одновременно с ними пройдут и парламентские выборы.

Франсуа Бозизе возглавил мятеж, который привел к свержению в 2003 году тогдашнего президента ЦАР Анж-Феликса Патассе. Спустя два года Бозизе победил на президентских выборах. В 2011 году он был переизбран на свой пост, однако весной 2013 года после захвата боевиками антиправительственной коалиции "Селека" столицы страны Банги, Бозизе был вынужден бежать в соседний Камерун. Весной 2013 году суд ЦАР выписал международный ордер на его арест.

Свергнутый глава государства пытался участвовать в президентских выборах 2015 года и был избран кандидатом от партии "Ква На Ква", однако ему отказали в регистрации. Все последние годы Франсуа Бозизе проживал в изгнании в Бенине, где получил политическое убежище. В конце минувшего года Бозизе вернулся в ЦАР.

Действующий президента ЦАР Фостен-Арканж Туадера пока не объявил о своем намерении добиваться переизбрания.