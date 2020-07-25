Президент Сомали назначил временным главой правительства бывшего вице-премьера

ПРЕТОРИЯ, 25 июля. /ТАСС/. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед назначил в субботу Махди Ахмед Гуледа временным главой правительства по причине ухода в связи с вотумом недоверия премьер-министра Хасана Али Хайре. Об этом объявил директор по связям с общественностью канцелярии президента Сомали Абдинур Мохамед.

"Временный премьер продолжит работать по имеющимся правительственным планам до тех пор, пока не будет назначен постоянный премьер-министр", - подчеркнул он. В предыдущем составе правительства Махди Ахмед Гулед занимал пост заместителя премьер-министра.

Нижняя палата парламента Сомали проголосовала в субботу за вотум недоверия премьер-министру страны Хасану Али Хайре. За резолюцию об отстранении главы правительства от власти проголосовали 170 депутатов Народной палаты, против - восемь. Таким образом, резолюция набрала необходимые две трети голосов присутствующих для вынесения вотума недоверия. Спустя час после голосования депутатов президент Сомали заявил, что выполнит принятое парламентом решение.

Резолюция об отстранении главы правительства была одобрена в рамках дебатов о предстоящих в стране всеобщих выборах, которые должны пройти в 2020 - 2021 годах. Между различными партиями и политиками возникли разногласия по поводу реформы системы голосования, которая предлагает ввести принцип "один человек - один голос". В Сомали в течение почти трех последних десятилетий действует система поэтапного голосования, когда избиратели доверяют свои голоса представителям племени. Как отметил сомалийский новостной портал "Гарове", глава государства и премьер-министр расходились во взглядах по данному вопросу.