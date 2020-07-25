СМИ: в центре Мадрида прошла акция протеста против монархии

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Десятки человек присоединились в субботу к акции протеста в испанской столице против монархической формы государственного правления. Об этом сообщила газета The National.

По ее информации, участники манифестации прошли по центру города с криками: "Народная республика". Собравшиеся также выступили против, по их мнению, "коррумпированной монархии". Организаторы протеста утверждают, что "с каждым разом все больше" жителей страны "отвергают текущую роль [государственных] институтов, в том числе короны". Акцию поддержали некоторые каталонские сепаратистские организации и политические партии, которые через социальные сети призывали присоединиться к демонстрации.

Испания - парламентская монархия, главой государства является король. В последнее время в местных СМИ всплывает все больше информации, связанной с расследованиями в Испании и Швейцарии в отношении Хуана Карлоса I - бывшего главы государства и отца короля Филиппа VI. Часть из них основана на утверждениях предпринимателя Коринны Ларсен, которая могла быть бывшей любовницей экс-главы государства.

В Испании ведется расследование, связанное с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии на линии Мекка - Медина. По утверждению Ларсен, Хуан Карлос I мог получить нелегальные комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.

В марте этого года король Испании Филипп VI решил официально отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца Хуана Карлоса I, на фоне публикаций о том, что экс-глава государства получил около 65 млн евро от Саудовской Аравии. Кроме того, по решению монарха экс-глава государства больше не получает средства из бюджета королевского двора. Это заявление последовало после того, как в СМИ появились сведения о том, что Филипп VI мог являться бенефициаром офшорного фонда, созданного в 2008 в Панаме и связанного с его отцом.