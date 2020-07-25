В ЛНР сообщили, что украинские силовики обстреляли поселок Золотое-5

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Золотое-5 в Луганской народной республике (ЛНР), повреждения получили жилой дом, электроподстанция и линия электропередачи. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, ВСУ выпустили по поселку 10 мин из минометов калибра 120 мм, в результате повреждена кровля жилого дома. "Кроме того, повреждения получила электроподстанция "Михайловка", перебита высоковольтная линия 0,4 кВ ТП-411, без электроэнергии остались 86 абонентов в населенном пункте Золотое-5", - сообщил Осадчий. Он добавил, что на месте аварии работают экстренные службы для восстановления энергоснабжения поселка.

Народная милиция ЛНР сбила беспилотный летательный аппарат, с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по Золотому-5, сообщил Осадчий. Он также заявил, что огневая активность ВСУ была подавлена силами ЛНР.

Участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. 22 июля Контактная группа по урегулированию на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня, которые вступят в силу 27 июля.