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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 16 млн

Число умерших от COVID-19 достигло 644 582
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© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 26 июля. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в воскресенье 16 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По информации организации, коронавирусом заразились 16 046 986 человек, из них 644 582 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (4 178 021) приходятся на США, далее следуют Бразилия (2 394 513) и Индия (1 385 635).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 806 720 случаев заражения, выздоровели 597 140 человек, умерли 13 192. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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БразилияСШАИндияПандемия коронавируса нового типа
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