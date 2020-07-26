Власти Сингапура получили уведомление от США об аресте своего гражданина за шпионаж

СИНГАПУР, 26 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Сингапура получило официальное уведомление от американских властей об аресте на территории США сингапурца Ео Цзюнь Вэя в связи с работой на спецслужбы Китая. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении ведомства.

"Мы получили соответствующую информацию, проведенное нами расследование не установило, что его деятельность представляет угрозу безопасности Сингапура", - указывается в сообщении. "Министерство иностранных дел республики готово оказать необходимую консульскую помощь", - заявили в МВД.

Ученый, закончивший Национальный университет Сингапура, в пятницу признал себя виновным в том, что при помощи подставной компании занимался сбором конфиденциальной информации о США, которую затем передавал китайским спецслужбам.

По данным американских следователей, Ео Цзюнь Вэй был завербован в 2015 году. Он был арестован в ноябре прошлого года, когда прибыл на территорию Соединенных Штатов, где пытался установить контакты с одним из сотрудников Пентагона.