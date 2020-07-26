{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Сингапура получили уведомление от США об аресте своего гражданина за шпионаж

МИД республики готов оказать необходимую консульскую помощь

СИНГАПУР, 26 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Сингапура получило официальное уведомление от американских властей об аресте на территории США сингапурца Ео Цзюнь Вэя в связи с работой на спецслужбы Китая. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении ведомства.

"Мы получили соответствующую информацию, проведенное нами расследование не установило, что его деятельность представляет угрозу безопасности Сингапура", - указывается в сообщении. "Министерство иностранных дел республики готово оказать необходимую консульскую помощь", - заявили в МВД.

Ученый, закончивший Национальный университет Сингапура, в пятницу признал себя виновным в том, что при помощи подставной компании занимался сбором конфиденциальной информации о США, которую затем передавал китайским спецслужбам.

По данным американских следователей, Ео Цзюнь Вэй был завербован в 2015 году. Он был арестован в ноябре прошлого года, когда прибыл на территорию Соединенных Штатов, где пытался установить контакты с одним из сотрудников Пентагона.

Теги
СШАСингапурКитай
Кризис на Украине
Папа Римский Франциск приветствовал соглашение по Донбассу
Понтифик назвал его "еще одним шагом во имя примирения на этой многострадальной земле"
Читать полностью