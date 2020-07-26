Папа Римский Франциск приветствовал соглашение по Донбассу

ВАТИКАН, 26 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск приветствовал факт достижения договоренности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе по вопросу дополнительных мер усиления "режима тишины". Об этом понтифик сообщил в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

"С удовлетворением узнал о достижении соглашения в Донбассе, еще одном шаге во имя примирения на этой многострадальной земле", - сказал Франциск.

На этой неделе контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Это произошло год спустя после того, как стороны 21 июля прошлого года после нескольких десятков попыток добиться прекращения огня объявили так называемое бессрочное перемирие. Но и оно продлилось недолго, вынудив стороны искать дополнительные механизмы соблюдения договоренности не стрелять. Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе будут введены в действие 27 июля.