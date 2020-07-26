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Спецпредставитель США по Ирану призвал Катар и страны Персидского залива к примирению

Спор в регионе вредит общим интересам в сфере стабильности и безопасности, заявил Брайан Хук

ТАСС, 26 июля. Спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук призвал в воскресенье после состоявшейся в Дохе встречи с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани это ближневосточное государство и страны Персидского залива к разрешению спора и восстановлению взаимного доверия. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Спор в Персидском заливе длится слишком долго и неизбежно вредит нашим общим интересам в сфере стабильности, процветания и безопасности", - приводит агентство слова политика.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

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