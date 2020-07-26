Власти Ирака продлили режим комендантского часа после Праздника жертвоприношения

ТАСС, 26 июля. Иракские власти продлили действие комендантского часа в стране на неделю после мусульманского Праздника жертвоприношения (Ид аль-Адха, у тюркских народов - Курбан-байрам). Такое решение, как передал иракский телеканал Al-Sumaria , принято в воскресенье на заседании Высшего национального комитета по борьбе с коронавирусом.

Режим комендантского часа теперь будет действовать не только непосредственно во время празднования Ид аль-Адха с 30 июля по 3 августа, но и в течение следующей за ним недели, до 9 августа включительно.

Как ранее пояснил глава управления общего здравоохранения иракского Минздрава Рияда Абдель Амира, введение строгих ограничений в дни Ид аль-Адха имеет цель не допустить повторения вспышки коронавируса, которая была зафиксирована в стране спустя неделю после широко отмечаемого мусульманами Праздника разговения (Ид аль-Фитр, у тюркских народов - Ураза-байрам), выпавшего в этом году на конец мая.

Высший национальный комитет по борьбе с коронавирусом одобрил открытие частных клиник "при соблюдении всех требований и санитарных норм при пандемии". Указано также, что частные предприниматели, которые инвестируют средства в производство баллонов с кислородом для медицинских целей, получат значительные налоговые преимущества и иные послабления от правительства.

По данным иракского министерства здравоохранения, в стране на настоящее время отмечено более 110 тыс. случаев заражения коронавирусом. С начала вспышки заболевания в Ираке было зарегистрировано почти 4,4 тыс. летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.