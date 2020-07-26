Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая рассказала об угрозах в ее адрес

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила, что в связи с тем, что в ее адрес и адрес ее детей поступают угрозы, она отказалась от проведения уличных пикетов. Об этом она сообщила в воскресенье на своей странице в Facebook после встречи с руководством своего штаба и доверенными лицами.

"Обсудили два важных вопроса. Первый - как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным", - пишет она. По словам Канопацкой, действующая власть, "сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной".

Она также указала на то, что места, которые власть определила для проведения предвыборных пикетов, "больше подходят для выгула собак", поэтому ее команда делает ставку на предприятия, где есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность. Кроме того, члены штаба кандидата обсудили вопрос о создании партии, заявление на этот счет она сделает 28 июля во время выступления на телеканале "Беларусь 1".

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

20 июля Тихановская сообщила, что после того, как она начала получать угрозы от неизвестных лиц в свой адрес и адрес двух ее детей, ей помогли вывезти их в одну из стран Евросоюза. 24 июля также стало известно, что экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну вместе со своими детьми после получения сообщений о готовящемся аресте.