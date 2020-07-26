Взрывы на юге Багдада произошли из-за неправильного хранения боеприпасов

КАИР, 26 июля. /ТАСС/. Взрывы в военном лагере на юге Багдада произошли из-за неправильного хранения боеприпасов и высокой температуры воздуха. Об этом сообщает новостной портал Mavazin news со ссылкой на заявление силовых структур иракской столицы.

Ранее сообщалось о серии взрывов в районе Эд-Дора на базе Ас-Сакр, где располагаются силы Федеральной полиции и шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Телеканал Al Arabiya информировал, что территория лагеря подверглась ракетному обстрелу.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать бригады гражданской обороны, спасатели и порядка 15 пожарных расчетов. О пострадавших информации не поступало.