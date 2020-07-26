В Судане арестовали бывшего спикера парламента и лидера "Братьев-мусульман"

КАИР, 26 июля. /ТАСС/. Бывший спикер парламента Судана и лидер местной ячейки "Братьев-мусульман" (организация запрещена в РФ) Ибрагим Ахмед Омар арестован 26 июля в Омдурмане, городе-спутнике Хартума. Об этом сообщил информационный портал Al marsad as Sudani.

Бывшего чиновника подозревают в коррупции. Вместе с тем, по данным издания, созданный после отстранения от власти президента Омара аль-Башира Комитет по "демонтажу" режима подозревает лидера местного "братства" в причастности исламистов к пятничным акциям протеста в стране и провокации беспорядков и диверсий, к которым были привлечены также сторонники "Братьев-мусульман" из-за рубежа.

Ибрагим Ахмед Омар был арестован у себя дома. В апреле прошлого года вскоре после свержения аль-Башира его уже брали под домашний арест также по обвинению в коррупции, но через некоторое время освободили из-под ареста.

11 апреля 2019 года после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане армия отстранила от власти правившего 30 лет президента и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет. За этим последовали массовые аресты функционеров режима, включая членов правившей партии, представителей правительства и парламента. Все они подозревались в массовых растратах и нецелевом использовании государственных средств, коррупции, отмывании денег, обогащении за счет граждан страны. Большинство из них было переведено в центральную тюрьму Кобер на севере столицы. Там же содержится и свергнутый глава государства. До сих пор ни одного решения суда против бывших функционеров режима вынесено не было.