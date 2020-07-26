WSJ: США пригрозили санкциями командующему Ливийской национальной армией Хафтару

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Власти США сообщили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару о том, что могут ввести санкции против него, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны. С таким утверждением выступила в воскресенье электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По словам источников издания из числа американских официальных лиц, указанную информацию передали Хафтару представители Госдепартамента США, когда именно, не разъясняется. Вашингтон "угрожал Хафтару санкциями из-за его отказа возобновить экспорт нефти", говорится в материале.

В материале уточняется, что официальные лица США считают позицию Хафтара "нелепой и бескомпромиссной". В Вашингтоне уверены, что угроза санкций может повлиять на командующего ЛНА, поскольку у него якобы имеется собственность в США. Как утверждается в материале, речь идет о находящихся в штате Вирджиния ранчо стоимостью $185 тыс. и жилье, которое стоит $364 тыс. В публикации отмечается, что у Хафтара есть американское гражданство, он ранее имел связи с ЦРУ.

Как констатирует газета, официальные лица США утверждают, что Хафтар при поддержке иностранных наемников удерживает контроль над крупнейшим в Ливии нефтяным месторождением Эш-Шарара и портом, играющим ключевую роль с точки зрения поставок углеводородов из Ливии.

В материале приводится комментарий представителя Госдепартамента США. Она отметила, что Вашингтон призывает все стороны в Ливии "отвергнуть попытки милитаризации энергетического сектора, раздела экономических институтов страны и подчинения важнейшей инфраструктуры иностранным интересам".

В Белом доме, Госдепартаменте и Минфине США пока не ответили на запрос ТАСС в Вашингтоне с просьбой подтвердить приведенные в материале утверждения и предоставить дополнительную информацию относительно возможности введения санкций против Хафтара.

Нефтяные месторождения и обстановка в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освободить ее от террористов. Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. К настоящему моменту при активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее хафтаровцами территорий.

Добыча нефти на большинстве месторождений в стране фактически прекратилась еще около пяти месяцев назад. Прекращение производства сырья и закрытие нефтеналивных портов на востоке страны, по данным Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC), принесли стране убытки в размере более $6,5 млрд.

В Ливийской национальной армии неоднократно заявляли, что за блокировкой нефтяной инфраструктуры стоят местные племена, недовольные тем, что вся выручка уходит в ЦБ в Триполи и тратится на поддержку как действующих в Ливии и поддерживающих ПНС вооруженных формирований, так и перебрасываемых Турцией наемников из Сирии.