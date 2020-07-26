В Болгарии продолжаются многотысячные митинги с требованием отставки правительства страны

СОФИЯ, 26 июля. /ТАСС/. Протесты с требованием отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова и главного прокурора республики Ивана Гешева 18-й день продолжаются в Болгарии. Как сообщает корреспондент ТАСС, в Софии в акции в воскресенье приняли участие несколько тысяч человек.

На "треугольнике власти", между административными зданиями правительства, Народного собрания (парламента) Болгарии и президента страны, участники акции играли в волейбол, а потом забросали свиными ушами здание правительства, скандируя лозунги "Мафия!" и "Отставка!".

Участники протеста требуют достойной жизни для своих детей и своих родителей, достойного уровня заработной платы, которая бы позволяла работать в Болгарии, а не в других европейских странах. В завершении акции участники протеста исполнили государственный гимн.

Кордоны полиции традиционно блокировали подступы ко всем основным правительственным учреждениям, однако полицейские не мешали участникам протестов выражать свое недовольство, конфликтов между участниками протестов и полицией не было.

Мирные протесты под лозунгом "Вернем демократию!" прошли в воскресенье и в других болгарских городах. В понедельник запланированы новые акции.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку главы государства Румена Радева собрались более тысячи горожан, представители различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, их активными участниками стали преимущественно молодые люди.