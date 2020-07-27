В Донбассе вступают в силу дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Надежда на установление реального, а не декларативного мира вновь забрезжила в продолжающемся уже шесть лет конфликте на востоке Украины. С 27 июля вступают в силу дополнительные меры по контролю за соблюдением бессрочного перемирия, которое было объявлено еще в прошлом году.

После многомесячных дискуссии этот документ был наконец согласован в минувшую среду во время очередного заседания контактной группы, проходившей в режиме видеоконференции. За годы конфликта в Донбассе стороны несколько десятков раз договаривались об установлении "режима тишины" на линии соприкосновения, но каждый раз он оказывался сорванным буквально на следующий дней. 21 июля 2019 года в Минске было объявлено об окончательном, бессрочном прекращении огня. Но и оно продержалось совсем недолго, вынудив стороны искать дополнительные механизмы соблюдения зафиксированных на бумаге обязательств не стрелять.

Как пояснил полпред Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, вступающие в действие меры должны соблюдаться до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта на востоке Украины. При этом они не могут быть полностью или даже частично отменены никакими другими приказами, в том числе секретными, подчеркнул он.

Достигнутая договоренность предполагает, что обе стороны вводят запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов. Вводится запрет на ведение любого вида огня, включая снайперский. Запрещается размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры.

Вводится обязательное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора контактной группы. Для этого создается координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации. Особо оговаривается, что ответный огонь в случае даже наступательных действий другой стороны допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или руководства Народной милиции ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Договоренность приветствовали в России, ООН и в ОБСЕ. "Наконец-то, после почти пятимесячного сопротивления, украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском, - рассказал журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов. - В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения".

При этом он отметил, что "только благодаря вмешательству непосредственно в работу контактной группы и твердой позиции Дмитрия Козака [замглавы администрации президента РФ] удалось преодолеть попытки Украины уклониться от принятия конкретизирующих действенных мер, способных обеспечить реальное соблюдение режима прекращения огня".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликта безоговорочно соблюдать достигнутые договоренности и сосредоточить все усилия "на защите гражданских лиц, которые до сих пор страдают больше всех от продолжающихся боевых действий".

ОБСЕ со своей стороны пообещала, что ее специальная мониторинговая миссия в регионе будет содействовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении данных мер. "Это соглашение стало важным шагом к полному, устойчивому и всеобъемлющему прекращению огня, а также выполнению одного из основных выводов нормандского саммита в Париже, - заявил действующий председатель организации, премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама. - Долгожданное реальное прекращение огня, безусловно, облегчит трудности гражданского населения в зоне конфликта".

В офисе президента Украины поначалу также приветствовали достигнутую договоренность. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских соглашений и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", - отметили в офисе Владимира Зеленского.

Однако чуть позже уже сам украинский президент выступил с неожиданно странным заявлением, что эти договоренности должны также быть утверждены всеми странами "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) хотя в момент подписания ни о чем подобном речь не шла. С самого начала предполагалось, что командование Вооруженных сил Украины и Народной милиции республик Донбасса издадут соответствующие приказы и публично озвучат их.

Такая трактовка вызвала естественное недоумение в Донбассе. "Ключевых подписей - подписей сторон конфликта: ЛНР и ДНР с одной стороны и Украины с другой - уже достаточно, чтобы реализовать эти обязательства приказами военного командования", - подчеркнул Владислав Дейнего. - Однако Украина опять выискивает "благовидные предлоги", чтобы озвучить иную позицию по обеспечению реального прекращения огня".

Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова отметила, что дополнительные меры по контролю за соблюдением перемирия не только были подписаны украинской стороной и представителями республик, но также завизированы посредниками переговоров - ОБСЕ и Российской Федерацией. "Важно понимать, что под такими договоренностями вообще не нужны дополнительные подписи, ведь самым существенным и ключевым является как раз факт письменной фиксации согласия на выполнение данных мер сторон конфликта - Киева и республик, - поскольку это именно наши с Украиной обязательства", - подчеркнула глава МИД ДНР.

Теперь, по ее мнению, задача гарантов минских соглашений, то есть стран-участниц "нормандской четверки" как раз состоит в том, чтобы оказать влияние на президента Зеленского и не позволить ему сорвать договоренности.

В воскресенье вечером по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и Украины. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Владимир Зеленский дали позитивную оценку согласованию контактной группой дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. В сообщении отмечалось, что в ходе беседы была "акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта".

ДНР и ЛНР в воскресенье днем сообщили, что изданы и доведены до военнослужащих республик приказы о введении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, где запрещается использовать любое вооружение с ноля часов понедельника, 27 июля. Однако на протяжении всего дня не поступило информации о наличии аналогичного приказа от военного командования Украины. Штаб силовой операции, Минобороны Украины, а также главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак опубликовали только заявления о том, что украинские военные продолжают подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня, начиная с 27 июля. Для этого в Донецкую и Луганскую область прибывают специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют боевой опыт во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Вместе с тем подчеркивалось, что установление такого режима не лишает Киев возможности вооруженного ответа в случае его нарушения со стороны республик Донбасса. В то же время, в этих заявлениях не говорилось о том, что приказы о прекращении огня изданы и доведены до личного состава ВСУ в Донбассе.

Конфликт в Донбассе

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли уже более 13 тыс. человек с обеих сторон, свыше 30 тыс. получили ранения. До полутора миллиона человек стали внутренними переселенцами. В феврале 2015 года в Минске был подписан план мирного урегулирования, получивший название Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, который объединил в единое целое и уточнил все прежние договоренности, достигнутые сторонами на минской площадке с сентября 2014 года.

В качестве первых шагов этот документ предполагает прекращение огня и отвод вооружений от линии соприкосновения сторон в зоне конфликта. Затем должны последовать амнистия всех участников событий в Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", возобновление экономических связей. Но главное - это проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и проведение там новых выборов.

Однако до сих пор весь этот план остается нереализованным. Украинская сторона еще при прежнем президенте Петре Порошенко полностью отказалась от выполнения политической части соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. С приходом к власти администрации Владимира Зеленского мало что изменилось. Киев по-прежнему не готов вносить изменения в конституцию и предоставлять особый статус Донбассу, настаивает на передаче ему контроля за участком границы с РФ, хотя это должно произойти только после выборов, а также требует разоружения Народной милиции республик и ликвидации самих ДНР и ЛНР.