В Германии выступили против возвращения России в G7

ТАСС, 27 июля. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит возможности восстановления Группы восьми (G8) с участием России в связи со сложившейся ситуацией на востоке Украины, а также с воссоединением Крыма с РФ. Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью для газеты Rheinische Post .

"Причинами исключения России [из формата G8] стали аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины. Я не вижу возможности возвращения [РФ в Группу восьми] до тех пор, пока эта ситуация не разрешится", - отметил Маас, отвечая на вопрос издания о возможности возвращения к формату G8 с участием Москвы.

Кроме того, глава германского внешнеполитического ведомства, комментируя планы Трампа, помимо РФ, пригласить на саммит G7 Австралию, Индию и Южную Корею, отметил, что "G7 и G20 представляют собой два разумно скоординированных формата". "Нам не нужны G11 или G12", - заключил Маас.

В начале июня глава МИД ФРГ заявлял, что сомневается в целесообразности возможного изменения формата "большой семерки".

Форматы взаимодействия

G7 - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

В 1975 году клуб провел первое заседание в составе Великобритании, Западной Германии, Италии, США, Франции и Японии. Оно прошло во Франции.

В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал "большой восьмеркой". В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

Трамп ранее объявил о планах перенести саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и о желании пригласить на эту встречу Россию, Австралию, Индию и Республику Корея.