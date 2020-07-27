Генконсульство США в Чэнду закрылось по требованию МИД Китая

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Американские власти в понедельник передали китайскому правительству здание генерального консульства США в городе Чэнду на юго-западе КНР после его официального закрытия. Об этом сообщил МИД Китая.

По его сведениям, к 10:00 (05:00 мск) последний сотрудник дипломатической миссии официально покинул здание. На минувших выходных, как уточняют местные СМИ, со стен и ограды также были сняты отличительные государственные знаки Соединенных Штатов.

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть дипмиссию США в Чэнду.