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Опрос: на Украине растет число недовольных работой Зеленского

По данным социологической группы "Рейтинг", в июле их количество составило 56% против 52% в июне

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Более половины граждан Украины недовольны президентом страны Владимиром Зеленским. Это показал опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг".

По данным исследования, деятельностью действующего главы государства довольны 36%, недовольны 56%.

В конце июня, по данным "Рейтинга", количество неудовлетворенных работой Зеленского на президентском посту составляло 52%. В то же время Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди национальных политиков, которому доверяют 41%, а не доверяют - 53%.

Как показал опрос, в случае проведения выборов президента в ближайшее время, 30,2% украинцев готовы отдать голос за Зеленского, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко поддержат 14,4%, экс-президента Петра Порошенко - 13,7%, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 9,1%.

Опрос проводился 15-20 июля среди двух тысяч респондентов методом личного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

В апреле 2019 года Зеленский по итогам второго тура выборов президента победил Порошенко с поддержкой 73,22 % избирателей.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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