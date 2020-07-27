Лукашенко считает, что уборочная кампания для Белоруссии важнее президентских выборов

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для страны сейчас уборочная кампания важнее предстоящих президентских выборов. Такое мнение он высказал в понедельник во время поездки в Несвижский район Минской области.

"Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь [в полях на сборе урожая]. Выборы - это уже вторично", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. По мнению главы государства, кто бы ни был на посту президента или губернатора, хлеб будет нужен всегда.

"И не дай бог повторить 1990-е годы, <...> когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы", - подчеркнул глава государства.

По его словам, урожай зерна в Белоруссии в 2020 году с учетом кукурузы должен составить не менее 9,5 млн тонн.

"Когда мы говорим о том, что мы 8 млн тонн зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 млн тонн - зерна кукурузы. В общем, 9,5 млн тонн зерна в этом году - это минимум, который должны взять", - сказал Лукашенко. Он отметил, что собрать больший урожай выгодно и самим аграриям, ведь сейчас не так, как было в советские времена, когда "больше получил - больше забрали". "Никто ничего не забирает. Вы еще сами будете стремиться, чтобы продать. Самые лучшие покупатели - это те, кто производят мясо и молоко", - сказал Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.