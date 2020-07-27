МИД Китая отверг обвинения США в шпионской деятельности генконсульства КНР в Хьюстоне

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Китайские власти считают клеветой обвинения США в адрес сотрудников генерального консульства КНР в Хьюстоне в шпионаже и предлагают Вашингтону "исправить допущенную ошибку" ради нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Сегодня утром сотрудники американской дипломатической миссии в Чэнду в соответствии с требованием Китая покинули ее здание, а консульство было закрыто. <…> Тем самым Пекин предпринял необходимые контрмеры в соответствии с нормами международного права. Мы вновь настаиваем, чтобы Соединенные Штаты исправили допущенную ошибку ради возвращения китайско-американских отношений в нормальное русло", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

По словам официального представителя, Вашингтон виновен во всем произошедшем, поскольку с самого начала действовал "с нарушением правил дипломатии". "США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне, действуя в одностороннем порядке. <…> Что касается обвинений американской стороны [в шпионаже], то это откровенная клевета", - подытожил Ван Вэньбинь.

Ранее Министерство иностранных дел КНР сообщило о передаче китайскому правительству здания американского консульства в Чэнду. Примерно в 06:00 (01:00 мск) там был убран флаг США, а к 10:00 по местному времени (05:00 мск) дипломаты покинули все помещения.

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в тот же день пообещал применить ответные меры, а 24 июля объявил о "зеркальной контрмере" - закрытии дипломатической миссии США в Чэнду.