Пострадавшие от засухи фермеры перекрыли междугороднюю трассу в Молдавии

КИШИНЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Молдавские фермеры перекрыли сельхозтехникой въезд в город Каушаны с требованием увеличить поддержку пострадавшему от засухи этого года сельскому хозяйству. Как передает в понедельник телеканал Publika, на междугородней трассе выстроилась колонна из нескольких десятков тракторов.

Фермеры говорят о больших потерях и угрозе банкротства из-за плохого урожая. Они требуют увеличить финансовую поддержку и объявить чрезвычайную ситуацию в секторе.

Прибывшая на место полиция не вмешивается в происходящее.

Ранее министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу сообщил, что урожай зерновых этого года будет в два раза меньше прошлогоднего. В этой ситуации президент Молдавии Игорь Додон обратился за помощью к России, попросив рассмотреть возможность выделить республике несколько десятков тысяч тонн дизельного топлива в виде гуманитарной помощи.