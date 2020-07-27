В МИД Китая указали на "реальные доказательства" глобального шпионажа США

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Китайские власти имеют "реальные доказательства" того, что Соединенные Штаты занимаются шпионажем в глобальных масштабах. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Чтобы оклеветать КНР и оказать на нее давление, правоохранительные органы США ссылаются на вопрос "китайского вторжения" и проблему "китайского шпионажа", - сказал он на регулярном брифинге, комментируя материал СМИ о "вербовке" гражданина Сингапура китайскими службами "ради сбора информации в Соединенных Штатах". - Им повсюду чудятся враги. <…> Одновременно Соединенные Штаты занимаются шпионажем в глобальных масштабах, они следят даже за своими союзниками. Этому есть реальные проверенные доказательства".

По словам дипломата, Вашингтону следует прекратить акцентировать внимание на "шпионской тематике", пытаясь подпортить имидж Китая.

Как сообщила в субботу газета The Straits Times со ссылкой на Минюст США, американские власти обвинили гражданина Сингапура Ео Цзюнь Вэя в сотрудничестве со спецслужбами Китая для сбора военно-политической информации о Соединенных Штатах. В представленных суду документах утверждается, что он был завербован во время визита в Пекин в 2015 году, где выступал с лекцией о ситуации в Юго-Восточной Азии.