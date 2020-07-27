ДНР отвергла обвинения Украины в нарушении перемирия

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) отвергла обвинение украинской стороны в нарушении перемирия после вступления в силу в понедельник дополнительных мер по его обеспечению. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

"Сегодня в ходе брифинга командующий так называемой ООС (Операции объединенных сил - так на Украине называют силовую операцию в Донбассе - прим. ТАСС) заявил о якобы зафиксированных обстрелах со стороны Народной милиции ДНР в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня", - отмечается в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

"Данное заявление является очередной информационной провокацией украинской стороны, нацеленной на дестабилизацию обстановки. Подразделения Народной милиции ДНР строго соблюдают взятые на себя обязательства", - подчеркивается в сообщении.

"Учитывая публичную позицию официальных представителей Киева, которые на всех ресурсах заявляют о готовности дать вооруженный ответ на любые действия, очевидно, что целью таких провокаций является оправдание своей агрессии", - говорится в заявлении представительства ДНР.