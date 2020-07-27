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Новый временный поверенный в делах США в Белоруссии до прибытия посла возглавил дипмиссию

Ранее Трамп выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Минске

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Новый временный поверенный в делах США в Белоруссии Джеффри Джюк будет возглавлять дипломатическую миссию до приезда в республику посла. Об этом сообщило в понедельник американское посольство в Белоруссии в Facebook.

Ранее свою миссию в Белоруссии завершила временная поверенная в делах США Дженифер Мур.

"Джеффри Джюк в настоящее время является поверенным в делах США в Беларуси. Когда в Минск прибудет посол, Джюк останется в стране и займет пост заместителя главы дипломатической миссии", - говорится в сообщении дипмиссии.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Отношения между США и Белоруссией потеплели после президентских выборов 2015 года. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. В начале мая президент США Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Минске. 20 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

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