В Кении на 30 дней продлили комендантский час

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Кении Ухуру Кениата объявил в понедельник о продлении в стране еще на 30 дней комендантского часа в связи с пандемией нового коронавируса. "Суровая реальность состоит в том, что мы находимся на войне с невидимым и безжалостным врагом", - заявил глава государства в телевизионном обращении к нации, которое транслировалась в социальных сетях. Общенациональный комендантский час действует в Кении с 21:00 до 04:00.

Глава государства подчеркнул, что в стране продолжается рост числа инфицированных новым коронавирусом. Он сообщил, что в создавшихся условиях откладывается до января 2021 года возобновление работы университетов, на час сокращается в вечернее время работа ресторанов, в них также запрещается торговля алкоголем.

Распространение инфекции в Кении особенно усилилось после отмены 6 июля ряда карантинных ограничений, включая снятие запрета на перемещение людей и автотранспорта за границы столичного округа Найроби, а также второго по численности города страны Момбаса и округа Мандера. Был открыт доступ верующим в церкви и мечети. На текущий день в Кении выявлено 16 643 инфицированных новым коронавирусом, 278 человек умерли.