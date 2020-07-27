Трамп считает очень продуктивным свой недавний телефонный разговор с Путиным

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался в понедельник ответить на вопрос, обсуждал ли он в ходе недавнего телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным утверждения о приписываемых Москве попытках предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. При этом саму беседу хозяин Белого дома назвал очень продуктивной.

"Мы не говорим о том, что мы обсуждаем", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса одного из журналистов во время мероприятия в штате Северная Каролина.

"Но у нас было много обсуждений. Я думаю, это было очень продуктивно", - добавил Трамп.

Телефонный разговор состоялся 23 июля. Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа носила конструктивный и содержательный характер. Президенты обсудили проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями, инициативу о проведении саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН, затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Путин и Трамп дали позитивную оценку сотрудничеству в борьбе с коронавирусом и выразили настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия, а также обменялись поздравлениями в связи с 45-летием космического полета в рамках совместной программы "Союз - Аполлон".

Утверждения о выплатах талибам

Газета The New York Times опубликовала 26 июня версию, согласно которой некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности при Белом доме якобы обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал в Twitter, что разведка США признала недостоверной информацию о приписываемых Москве попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.