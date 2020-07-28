МИД Армении назвал провокационными запланированные военные учения Азербайджана и Турции

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Армения считает провокацией заявление Азербайджана о планах провести совместные с Турцией военные учения. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря армянского МИД Анны Нагдалян.

"Азербайджан объявил о широкомасштабных военных учениях с Турцией. Это свидетельствует о том, что руководство Азербайджана своими провокационными действиями препятствует усилиям международных посредников по разрядке ситуации и возобновлению мирного процесса и тем самым принимает на себя ответственность за последствия дальнейшей дестабилизации", - отметила Нагдалян.

Ранее в понедельник пресс-служба азербайджанского Минобороны сообщила, что вооруженные силы Азербайджана и Турции проведут совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевыми стрельбами с участием сухопутных войск и ВВС обеих стран. Планируется, что маневры с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани, а с участием военной авиации - с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. В Баку заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. О погибших военнослужащих сообщали обе стороны. По их оценкам, с 17 июля обстановка остается относительно спокойной, но информация об обстрелах в районе границы и у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступает практически ежедневно. В понедельник Минобороны Армении сообщило о гибели своего военнослужащего от огнестрельного ранения на границе с Азербайджаном.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, в которой председательствуют Россия, США и Франция.