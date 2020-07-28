В Токио назвали непозволительным памятник сексуальным рабыням в Южной Корее

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что возведение в южнокорейском Пхёнчхане нового памятника жертвам сексуального рабства времен Второй мировой войны непозволительно с точки зрения международного этикета и может негативно повлиять на отношения Токио и Сеула. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в японской столице генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"С точки зрения международного этикета это непозволительно. Если это действительно так, то на отношения Японии и Южной Кореи будет оказано влияние", - сказал Суга в ответ на просьбу журналистов прокомментировать тот факт, что один из элементов памятника - мужчина на коленях - якобы похож на японского премьер-министра Синдзо Абэ. Суга также напомнил, что Япония считает урегулированными исторические разногласия с Республикой Корея.

Памятник установлен в частном ботаническом саду в Пхёнчхане. Он изображает сидящую на скамейке женщину и мужчину, который стоит на коленях и склоняет перед ней голову, чтобы принести извинения. Как сообщает газета Mainichi, руководство парка отрицает сходство с Абэ, однако местный скульптор, изготовивший ее, утверждает обратное. По его словам, его творческий замысел заключался в том, что Япония должна продолжить просить об искуплении, пока корейцы не простят ее.

Отношения между Токио и Сеулом заметно ухудшились с приходом в Южной Корее к власти президента Мун Чжэ Ина. В ходе предвыборной кампании он пообещал пересмотреть достигнутые ранее договоренности по болезненной проблеме сексуального рабства в годы Второй мировой войны, когда южнокорейских женщин насильственно принуждали к сексуальным связям с японскими военными.

В послевоенные годы Япония неоднократно признавала этот факт, приносила официальные извинения, а в 2015 году премьер-министр Синдзо Абэ и тогдашний президент Южной Кореи Пак Кын Хе после длительных переговоров сумели добиться устраивавшего обе стороны соглашения и провозгласили, что проблема, омрачавшая двусторонние отношения многие десятилетия, официально закрыта. Токио тогда в очередной раз принес официальные извинения и передал $8,9 млн в фонд помощи жертвам военных преступлений.

Однако после прихода к власти Мун Чжэ Ина Южная Корея объявила о намерении пересмотреть условия сделки, которая вызвала недовольство у значительной части населения страны.