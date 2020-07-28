Трамп пообещал наступление "золотого века" для США

На своей странице в Twitter глава государства обвинил американские СМИ в необъективности при освещении темы протестов в стране, обрушился с критикой на участников беспорядков, а также на своего наиболее вероятного соперника на президентских выборах бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

"Лживые СМИ пытаются изобразить "протестующих" в Портленде и Сиэтле прекрасными, милыми и невинными людьми, которые просто вышли прогуляться. На самом деле они больные и безумные анархисты и агитаторы, которых наши прекрасные <...> правоохранительные органы легко контролируют, но которые уничтожили бы наши американские города и того хуже, если сонный Джо Байден - марионетка левых - когда-либо победил бы [на президентских выборах]. Рынки рухнули бы, а города сгорели бы. Наша страна пострадала бы как никогда", - написал американский лидер.

"Мы скоро победим вирус и перейдем к золотому веку - лучше, чем когда-либо!" - подытожил Трамп.

В городе Портленд (штат Орегон) беспорядки не прекращаются на протяжении нескольких дней. Один человек получил ножевые ранения во время акций протеста в ночь на субботу. Вечером в пятницу сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства для разгона митингующих у здания федерального суда. В Сиэтле (штат Вашингтон) в ходе беспорядков в субботу пострадали 59 блюстителей закона.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.