Суды Минска рассмотрят около 40 дел задержанных в акциях протеста до конца июля

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Районные суды Минска до конца июля рассмотрят административные дела в отношении около 40 участников несанкционированных акций. Об этом сообщает во вторник сайт незарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, административные протоколы по статье "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" Кодекса об административных правонарушениях были составлены после акции протеста 14 июля. Тогда участники стихийной акции протестовали против решения Центризбиркома зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

По данным МВД Белоруссии, 14 июля в республике было задержано более 250 участников несанкционированных акций, причем порядка 200 из них - в Минске. Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков сообщил, что в отношении задержанных в столице было составлено 115 административных протоколов. К настоящему времени суды в Минске уже назначили административные аресты и штрафы более 60 участникам акции солидарности.

По данным "Весны", более 1 тыс. человек были задержаны в Белоруссии с начала президентской избирательной кампании, а общая сумма выписанных штрафов превысила $110 тыс.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской и Сергея Череченя. Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.