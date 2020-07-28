Лукашенко заявил, что нападение на правоохранителей на уличных акциях надо сразу пресекать

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что любые попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов во время уличных акций должны моментально пресекаться. Такое заявление он сделал во вторник, посещая бригаду спецназа внутренних войск в Минске.

Лукашенко отметил, что видел кадры одной из уличных акций протеста в Минске, где люди нападают на милицию, а некоторые из них бьют правоохранителей ногами.

"Вот этого вы не должны допускать, ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться [с участниками акций] как в детском саду", - сказал президент, обращаясь к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе, сообщает агентство "БелТА".

В бригаде спецназа Лукашенко встретили министр внутренних дел Юрий Караев, его заместитель - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир войсковой части 3214 Владимир Жизневский, командир СОБРа Александр Быков и командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

В Белоруссии проходит президентская избирательная кампания, которая сопровождается акциями протеста несогласных с политикой действующей власти. Их участники подчеркивают, что это мирные протесты, они недовольны итогами регистрации кандидатов в президенты, хотят честных выборов, а также не согласны с арестами соперников Лукашенко по избирательной кампании.

По информации правозащитного центра "Весна", в Белоруссии с начала избирательной гонки было задержано порядка 1,1 тыс. человек, каждый третий был оштрафован, каждый шестой подвергся административному аресту. Кроме того, правозащитники признали 25 человек политзаключенными. Евросоюз и США выразили озабоченность ситуацией правами человека в Белоруссии в преддверии предстоящих 9 августа президентских выборов.