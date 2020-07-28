Главы МИД Литвы, Польши и Украины договорились создать новый формат сотрудничества

ВАРШАВА, 28 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины договорились создать новый формат сотрудничества, получивший название "Люблинский треугольник". Об этом заявил во вторник глава польского МИД Яцек Чапутович на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Литвы и Украины - Линасом Линкявичусом и Дмитрием Кулебой.

"Сегодня мы приняли решение о создании формата трехстороннего сотрудничества, платформы трехстороннего сотрудничества, которую мы договорились назвать "Люблинский треугольник". Он создаст возможности сотрудничества между нашими тремя странами", - сказал Чапутович.

"Благодаря введению определенных механизмов сотрудничества мы сможем реализовывать наши цели по устойчивому участию в развитии Восточного партнерства (инициатива ЕС по сближению с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией, Украиной - прим. ТАСС), эффективной борьбе с пандемией коронавируса, поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей. Мы планируем действовать также в сфере экономики", - отметил польский министр.

По его словам, министры договорились проводить регулярные встречи. "Возможно, это сотрудничество расширится и на другие институты", - указал Чапутович.

Кулеба, в свою очередь, подчеркнул, что Люблинский треугольник - "это формат, который станет важным элементом усиления как Европы, так и Украины в семье европейских народов". "Я уверяю вас, что наше сотрудничество будет расширяться, не ограничиваясь вопросами обороны. Мы будем говорить и про экономику", - добавил министр, подчеркнув, что главная цель - "сделать Центральную Европу еще сильнее".