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Google проложит по дну океана оптоволоконный кабель из США в Испанию и Британию

По данным CNBC, длина кабеля Grace Hopper будет составлять 6 300 км от США до Испании
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© Photomarine/Shutterstock/FOTODOM, архив

ТАСС, 28 июля. Компания Google объявила о начале прокладки подводного оптоволоконного кабеля Grace Hopper из США в Испанию и Великобританию. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе компании.

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Интернет-кабель Grace Hopper, названный в честь американской ученой в области компьютерного программирования, свяжет США с Великобританией и Испанией и обеспечит "лучшую устойчивость сети, которая лежит в основе [продвижения] потребительских товаров и корпоративных продуктов Google".

По сведениям корпорации, Grace Hopper станет первым в истории Google интернет-кабелем, который соединит США и Испанию. Кроме того, отмечается в релизе, этот проект станет первой инвестицией Google в частный подводный кабельный маршрут в Великобританию.

Телекомпания CNBC, в свою очередь, указывает, что длина Grace Hopper будет составлять 6 250 км от США до Великобритании и 6 300 км - от США до Испании. Google имеет в своем распоряжении кабели, соединяющие Португалию и ЮАР, а также США и Францию.

Теги
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